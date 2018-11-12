البورصة الأردنية تغلق على انخفاض

اغلقت البورصة الأردنية اليوم، على انخفاض بنسبة 0.83% ، عند مستوى 1943.76 نقطة.

وبلغ حجم التداول الاجمالي نحو 5.8 مليون دينار اردني ، وسط تداول 5.4 مليون سهم، نفذت من خلال 3,221 صفقة.