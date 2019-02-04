وست هام يخدع دفاع ليفربول ويسجل التعادل فى الدقيقة 28

سجل مايكل أنطونيو هدف تعادل وست هام ضد ليفربول فى الدقيقة 28 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليا بملعب لندن الأولمبى، بختام مباريات الجولة 25 من الدوري الإنجليزي، لتصبح النتيجة 1/1 بعدما تقدم الريدز عبر ساديو مانى فى الدقيقة 22.

ويتصدر محمد صلاح قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 16 هدفا، بفاق هدف عن النجم الجابوني بيير إيمريك أوباميانج هداف أرسنال برصيد 15 هدفا.

كما يحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 61 نقطة بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي الوصيف، ويأتى وست هام في المركز 12 برصيد 31 نقطة.