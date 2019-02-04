ساديو ماني يسجل هدف ليفربول الأول ضد وست هام فى الدقيقة 22

سجل ساديو ماني هدف ليفربول الأول ضد وست هام فى الدقيقة 22 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليا بملعب لندن الأولمبى، بختام مباريات الجولة 25 من الدوري الإنجليزي.

ويتصدر محمد صلاح قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 16 هدفا، بفاق هدف عن النجم الجابوني بيير إيمريك أوباميانج هداف أرسنال برصيد 15 هدفا.

كما يحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 61 نقطة بفارق 4 نقاط عن مانشستر سيتي الوصيف، ويأتى وست هام في المركز 12 برصيد 31 نقطة.