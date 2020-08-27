فايلر يهدد الثلاثي الأجنبي بالاستبعاد من تشكيل الأهلي

هاجم السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للنادي الأهلي، الثلاثي الأجنبي بالفريق، على معلول وجونيور أجايي، وأليو ديانج بسبب تراجع مستواهم خلال المباريات الأخيرة، معتبراً ذلك وراء ضعف وتواضع مستوى الفريق بشكل عام الفترة السابقة وتحدث المدرب السويسرى مع الثلاثى عقب مباراة الفريق الأخيرة أمام الجونة، والتى خطف الفريق الفوز بها بهدف مروان محسن في الوقت بدل الضائع، مؤكداً لهم أنه لن يقبل باستمرار تراجع مستواهم بالصورة التي ظهروا عليها في مباراتي القمة والجونة، وأنهم السبب في فقد الفريق التجانس المطلوب، وأفقدوا الفريق بمستواهم الكثير من الأمور الفنية داخل الملعب.