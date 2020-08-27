أول رد فعل لـ مرتضى منصور على أخطاء إبراهيم نورالدين في مباراة الأهلي والجونة

قال المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، إنه يدرس عدم استكمال مسابقة الدوري عقب الأخطاء التى وقع فيها إبراهيم نور الدين حكم لقاء الأهلي والجونة والذى ساهمت فى منح المنافس نقاط المباراة واستمرار تفوقه فى النقاط الأمر الذى يؤثر بالسلب على الفريق الأبيض

وشدد المستشار مرتضى منصور فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، على أن الأمر أصبح مبالغا فيها متسائلا: لماذا لم يذهب إبراهيم نور الدين إلى الفار لمشاهدة الخطأ الذى ارتكبه أحمد فتحى ضد إسلام محارب لاعب الجونة بناء على طلب لاعبى الفريق الساحلى فى الكرة التي لعبت وسجل منها مروان محسن هدفا فى مرمى الجونة حسم به اللقاء.