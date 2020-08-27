الأهلي المصري الأكثر تتويجا بالألقاب في القرن الـ21 ويتفوق على الريال وبرشلونة

استطاع النادي الأهلي، أن يضع يحلق منفرداً في صدارة قائمة الأندية الأكثر تتويجاً بالبطولات، على مدار القرن الـ21، متفوقاً على كبار أندية أوروبا، أمثال بايرن ميونيخ بطل دوري أبطال أوروبا والدوري الألماني وكأس ألمانيا وبحسب موقع "ترانسفير ماركت"، يعتلي الأهلي قائمة الأندية الأكثر تتويجاً بالألقاب في القرن الـ21، وفي جعبته 41 لقباً، على مستوى جميع المسابقات التي شارك فيها، خلال تلك الفترة، بواقع 12 بطولة محلية في الدوري المصري، و5 آخرين في كأس مصر، كأس السوبر "11"، بجانب 13 لقب قاري.