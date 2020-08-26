لجنة التخطيط تحسم مصير 11 لاعبا معارا في الأهلي

تعقد لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، برئاسة محسن صالح، جلسة خاصة مع السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول، خلال الفترة المقبلة، لحسم مصير 11 لاعبًا، معارين خارج القلعة الحمراء واستقر الجهاز الفني بنسبة كبيرة على عودة الثلاثي عمار حمدي المعار لطلائع الجيش، وأكرم توفيق المعار لفريق الجونة، ومحمد عبد المنعم المعار لسموحة، بنهاية الموسم، لتدعيم الفريق وسد النواقص والعجز في الفريق، خاصة بعد رحيل رمضان صبحي، وإصابة محمود متولي.