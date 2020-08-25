وكيل فايلر يؤكد رفضنا عرضا لتدريب نادي مصري وقررنا البقاء مع الأهلي

أكد يحيى علي وكيل السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، أن هناك العديد من العروض للمدرب الأحمر خلال الفترة الماضية وأضاف يحيى في تصريحات لـ" أهل مصر "، أن فايلر أبلغه أن إدارة نادي مصري تحدثت معه لفسخ تعاقده مع الأهلي، من أجل التعاقد معه في الفترة المقبلة وأكمل وكيل المدرب، أن المدير الفني رفض العرض المصري، مؤكدا أنه باقي في الأهلي حتى تحقيق البطولات المحلية والإفريقية وتابع، أن المدير الفني للأهلي حصل على عرض خليجي قبل أزمة كورونا، مؤكدا أن فايلر يفكر حاليا في تدريبه للأهلي.