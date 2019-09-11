أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، طلب من جهاز الأمن الداخلي "الشاباك" منحه حراسة شخصية داخل الكنيست، بعد حادث وقع بينه والنائب، أيمن عودة.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم الأربعاء، بأن نتنياهو طلب منحه حارسا شخصيا كي يقف خلفه بهدف "منع الاستفزازات أثناء المشاورات المستقبلية داخل الكنيست".