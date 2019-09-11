رسالة جديدة من نتنياهو إلى الناخبين الإسرائيليين العرب يريدون تدميرنا جميعا

نشرت الحملة الانتخابية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على حسابه في "فيسبوك" رسالة موجهة إلى الناخبين تنص على أن "العرب يريدون القضاء علينا جميعا".

وتحث الرسالة التي ظهرت على شاشة كل من يزور صفحة نتنياهو الناخبين على دعم حزبه "الليكود" في انتخابات الكنيست المقبلة، محذرا من خطورة تشكيل حكومة يسارية في الدولة العبرية.