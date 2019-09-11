دعت تركيا المجتمع الدولي إلى الرد على خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ضم أراض واسعة في الضفة الغربية، معتبرة أن هذه النية انتهاك "وقح وغير مقبول" للقوانين الدولية.

وقالت الخارجية التركية، في بيان أصدرته اليوم الأربعاء: "يمثل إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي حول نيته ضم غور الأردن والمستوطنات غير الشرعية في الضفة الغربية حال فوزه في الانتخابات العامة يوم 17 سبتمبر مثالا جديدا للاحتلال المستمر منذ سنوات طويلة والإجراءات الإسرائيلية غير شرعية".