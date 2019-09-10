نتنياهو يتوجه إلى وزارة الدفاع الإسرائيلية بعد إجلائه إثر قصف صاروخي فلسطيني

توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الثلاثاء، حركة "حماس" برد قاس على إطلاق صورايخ على أشكول وأسدود.

وأفادت وسائل إعلام عبرية بأن نتنياهو توجه إلى مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية، مشيرة إلى أنه قال في رسالة لـ"حماس": "انتظروا".

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي عن إحباط هجوم صاروخي انطلق من داخل قطاع غزة واستهدف مدينتي عسقلان وأسدود.

وقال الجيش إن صفارات الإنذار أطلقت في عسقلان وأشدود حيث تعرضتا لهجوم صاروخي من القطاع، موضحة أن نظام "القبة الحديدية" للدفاع الجوي تمكن من اعتراض صاروخين استهدفا المدينتين.