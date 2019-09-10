أجرى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تعديلات في نظام فرض العقوبات ردا على الأنشطة الإرهابية، تنص على توسيع الإجراءات ضد "داعش" والقاعدة" و"حماس" و"حزب الله" والحرس الثوري الإيراني.