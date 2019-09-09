أعلن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي عن مقتل 15 عنصرا من تنظيم "داعش" وإلقاء القبض على 9 آخرين في عملية أمنية نفذت بالتنسيق مع التحالف الدولي في منطقتي مطيبيجة وصحراء صلاح الدين.