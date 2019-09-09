الأمن العراقي يقتل 15 داعشيا ويقبض على 9 آخرين
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الأمن العراقي يقتل 15 "داعشيا" ويقبض على 9 آخرين

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العرب اليوم - الأمن العراقي يقتل 15 "داعشيا" ويقبض على 9 آخرين

جهاز مكافحة الإرهاب العراقي
بغداد ـ العرب اليوم

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي عن مقتل 15 عنصرا من تنظيم "داعش" وإلقاء القبض على 9 آخرين في عملية أمنية نفذت بالتنسيق مع التحالف الدولي في منطقتي مطيبيجة وصحراء صلاح الدين.

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الأمن العراقي يقتل 15 داعشيا ويقبض على 9 آخرين الأمن العراقي يقتل 15 داعشيا ويقبض على 9 آخرين



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