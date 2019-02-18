أكد الأمين العام المساعد للجامعة العربية، حسام زكي، أن ما يحدث في السودان من مظاهرات خلال هذه الفترة هو شأن داخلي، موضحا أنه لم يُطلب من جامعة الدول العربية التدخل أو المساعدة فيما يحدث في الدولة السودانية.

وأشار زكي على هامش مؤتمر صحفي تم عقده اليوم، الإثنين، إلى عرض أهم مجالات ونشاطات الأمانة العامة للجامعة العربية خلال عام 2018، وأشار إلى أنه في تلك الحالة ليس للجامعة العربية دخل فيما يحدث بالدولة السودانية.

ووصف الأمين العام المساعد للجامعة العربية "بأنه شأن داخلي"، على حسب قوله.

واندلعت الاحتجاجات في 19 ديسمبر في ولاية نهر النيل بسبب نقص الخبز، وقد سقط نحو ثلاثين قتيلا وعشرات الجرحى، وفقا لتقارير حكومية جراء تلك الاحتجاجات.

واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع ومن حين لآخر استعملت الذخيرة الحية لتفريق المظاهرات. ويقول نشطاء في مجال حقوق الإنسان إن ما لا يقل عن 45 قتلوا بينما تقدر الحكومة عدد القتلى بثلاثين بينهم اثنان من أفراد الأمن. واعتقل نشطاء سياسيون وأفراد من المجتمع المدني وصحفيون.

ويشهد السودان صعوبات اقتصادية متزايدة مع بلوغ نسبة التضخم نحو 70% وتراجع سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار الأمريكي وسائر العملات الأجنبية.