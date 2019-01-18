الجامعة العربية تنفي دعوة سورية لقمّة بيروت الاقتصادية

نفى الأمين العام المساعد للجامعة العربية حسام زكي، دعوة سورية لحضور القمة الاقتصادية العربية المنعقدة في بيروت.

وقال زكي خلال تصريحات إعلامية في تعليق على أنباء دعوة سورية : "لا، ليس بوسعي تأكيد ذلك، كونه لم يتغير شيء منذ حوارنا السبت" الماضي، عندما أكد زكي لـ"سبوتنيك" أن سورية ليست مدعوة إلى قمة بيروت.

وصرح السفير السوري في بيروت علي عبد الكريم علي أمس الخميس، بأن بلاده تلقت دعوة من الرئاسة اللبنانية للمشاركة في القمة، لكن دمشق اعتذرت عن الحضور. وأوضحت السفارة السورية في لبنان أن السفير اعتذر عن حضور مراسم افتتاح القمة، وأن الدعوة كانت موجهة لحضور مراسم الافتتاح وليس لحضور القمة.

وكانت الجامعة العربية علقت عضوية سورية عقب اندلاع الأزمة فيها عام 2011، وسحبت الدول العربية سفراءها من العاصمة السورية، لكن بعض الدول العربية بدأت مؤخرا اتخاذ بعض الخطوات لاستئناف العلاقات الدبلوماسية مع دمشق.