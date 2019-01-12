الجامعة العربية تعلن أن لا خطط لمناقشة دعوة سورية لقمة تونس في بيروت

قال الأمين العام المساعد للجامعة العربية، حسام زكي، إنه لا خطط لمناقشة دعوة سوريا لحضور القمة المقررة عقدها في تونس في مارس/ آذار المقبل، خلال القمة الاقتصادية المقرر عقدها في بيروت هذا الشهر.

سبوتنيك