بدء الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية لبحث التصعيد الإسرائيلي ضد الفلسطينيين

بدأ منذ قليل اجتماع مجلس جامعة الدول العربية الطارئ على مستوى المندوبين الدائمين، لبحث التصعيد الإسرائيلي الخطير ضد الشعب والقيادة الفلسطينية.

ويبحث الاجتماع التصعيد الإسرائيلي الخطير ضد شعب وقيادة فلسطين، وتقدم دولة فلسطين مشروع قرار لمجلس الجامعة، يتضمن عددًا من التوصيات والاقتراحات تغطي التصعيد الإسرائيلي الخطير الراهن، والموقف المرتقب لرئيس البرازيل بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال، والموقف الأسترالي الأخير.

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