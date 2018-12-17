الرئيس الفلسطيني يتقبل أوراق اعتماد سفير الفلبين غير المقيم لدى فلسطين

تقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الإثنين، أوراق اعتماد السفير أكمد اتله ساكام سفيرا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لجمهورية الفلبين لدى فلسطين.

وحضر مراسم تقبل الاعتماد، التي جرت في مقر سفارة فلسطين لدى الأردن، مدير عام الصندوق القومي الفلسطيني رمزي خوري، ومستشار الرئيس مصطفى أبو الرب، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، وسفير فلسطين لدى الأردن عطا الله خيري.

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