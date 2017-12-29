الرئاسة الروسية تكشف طريقة احتفال بوتين بالسنة الجديدة

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف، اليوم الجمعة "إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيحتفل بالعام الجديد كالعادة مع أقاربه وأصدقائه المقربين".

وبحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية، قال بيسكوف: "عادة، فإنه يحتفل في المنزل مع أقاربه وأصدقائه".

وأضاف إن "العيد بالنسبة للرئيس بوتين عيد عائلي، باستثناء عندما يكون الأمر متعلقاً بالعمل، سيحتفل كما جرت العادة كل عام".