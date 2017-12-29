الرئاسة الروسية تكشف طريقة احتفال بوتين بالسنة الجديدة

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف، اليوم الجمعة "إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيحتفل بالعام الجديد كالعادة مع أقاربه وأصدقائه المقربين".
وبحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية، قال بيسكوف: "عادة، فإنه يحتفل في المنزل مع أقاربه وأصدقائه".
وأضاف إن "العيد بالنسبة للرئيس بوتين عيد عائلي، باستثناء عندما يكون الأمر متعلقاً بالعمل، سيحتفل كما جرت العادة كل عام".
GMT 13:08 2017 الجمعة ,29 كانون الأول / ديسمبراعتقال صاحب معرض "اغتيال السفير الروسي" في أنقرة
GMT 12:26 2017 الجمعة ,29 كانون الأول / ديسمبرضبط سفينة ترفع علم هونغ كونغ تهرّب الوقود إلى كوريا الشمالية
GMT 11:31 2017 الجمعة ,29 كانون الأول / ديسمبرحريق كبير يلتهم مبنى ويقضي على 12 شخصًا في نيويورك
GMT 12:55 2017 الخميس ,28 كانون الأول / ديسمبرالكشف عن نص رسالة "داعش" إلى دونالد ترامب
GMT 08:58 2017 الخميس ,28 كانون الأول / ديسمبرترامب ينفذ تهديده عقب رفض قراره بشأن القدس وهذه أول المعاقبين
GMT 08:26 2017 الخميس ,28 كانون الأول / ديسمبرالحزب الشيوعي الصيني ينوي تعزيز سيطرته على السلطة
GMT 07:48 2017 الأربعاء ,27 كانون الأول / ديسمبررئيس بوليفيا يؤكد أن بعض الحكومات تبيع كرامتها لقاء فتات المساعدات
GMT 06:13 2017 الأربعاء ,27 كانون الأول / ديسمبرباكستان تحتج على مقتل 3 من جنودها بنيران القوات الهندية
شاركت المغنية بيونسيه نولز، البالغة 36 عاما، الجمهور بسلسلة من الصور المستوحاة من الماضي التي تظهر أناقتها في قصة جديدة للشعر، واستعانت نولز بزوجها جاي زي، البالغ 48 عاما، لالتقاط بعض صورها على متن قارب، وأيضا في مطار ميامي، فلوريدا. وكان شعرها القصير المجعد نجم المعرض اذ طرحت سلسلة من الأزياء لمدونتها لايف ستايل. وعلى قارب مع أفق خلابة، تم التقاط صورًا لبيونسيه وهي ترتدي ثوبًا شفافًا شبة عاري مغطى بنقاط البولكا السوداء الحساسة ومزخرف بتطريز أسود من الأمام، وأظهرت نولز أرجلها الطويلة وارتدت زوجًا من الكعوب السوداء اللامعة. وعلى مدار عقد من الزمن تأكد الزوج العاشق جاي زي من التقاط العديد من الصور لزوجته على هاتفة الاي فون، وحملت بينوسيه حقيبة سوداء فخمة أثناء التقاط صورة لها أمام جدار أبيض. وتحولت بيونسيه إلى مدرجها الشخصي في سلسلة أخرى من الصور.
أرسل تعليقك