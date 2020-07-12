إندونيسيا تسجل 1681 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت إندونيسيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 1681 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليصل إجمالي الإصابات إلى 75699 وأوضحت وزارة الصحة الإندونيسية في بيان لها ، أنها سجلت 71 حالة وفاة جديدة بالفيروس ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 3606 حالة.

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