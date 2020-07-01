إندونيسيا تسجل 1385 إصابة جديدة بكورونا و58 وفاة

سجّلت إندونيسيا اليوم 1385 إصابة جديدة بفيروس كورونا و58 حالة وفاة وأفادت وزارة الصحة الإندونيسية أن إجمالي عدد الإصابات بلغ حتى الآن 57770 ، فيما بلغت حصيلة الوفيات 2934.