أفغانستان تسجل ارتفاعاً في حالات الإصابة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة العامة في إفغانستان اليوم تسجيل 85 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا" كوفيد -19 "، من 378 حالة، اختبرت في الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالفيروس إلى 34 ألفاً و451 حالة وأفادت الوزارة في بيان، أن 16 حالة وفاة سُجلت بسبب الفيروس ليرتفع العدد إلى 1010 حالات وفاة ، بينما تعافى 81 آخرين ليصبح عدد المتعافين 21 ألفاً و216 شخصاً وأضافت أجري اختبار على 97 ألفاً و732 عينة ، مشيراً إلى أن عدد الحالات النشطة بلغ 12 ألفاً و225 حالة .

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

قيرغيزستان تُسجل 719 حالة إصابة بفيروس كورونا

الولايات المتحدة تُسجل 62,918 إصابة مؤكدة و 906 وفيات بفيروس كورونا