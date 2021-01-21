تسجيل 22848 إصابة و346 وفاة جديدة بفيروس كورونا فى فرنسا

أعلنت السلطات الصحية الفرنسية، مساء يوم الخميس، عن تسجيلها 22848 إصابة و346 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، مشيرة إلى أن عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 22848، مقابل 26784 في بيانات الأربعاء، ليصل إلى مستوى 2987965 حالة.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، لفتت السلطات الصحية الفرنسية، إلى أن السلطات الصحية رصدت 346 وفاة جديدة بفيروس كورونا في مستشفيات البلاد، مقابل 310 الأربعاء، موضحة أن العدد العام للوفيات جراء الجائحة بلغ في البلاد 71998.

وأوضحت السلطات الصحية الفرنسية، أن عدد المرضى بالفيروس الذين يخضعون للعلاج في المستشفيات ارتفع بواقع 49 شخصا ليصل إلى 25735، بينما ارتفعت حصيلة المصابين في غرف العناية المركزة بواقع 24 إلى 2876 شخصا، مشيرة إلى أن عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد فيروس كورونا يبلغ حتى الآن 823567 شخصا.

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