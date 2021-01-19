فرنسا تسجل 656 وفاة و23608 إصابات جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية عن تسجيل 656 وفاة و23608 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 71342، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 2938333.

المصدر: موقع وزارة الصحة الفرنسية