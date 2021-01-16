الدنمارك تسجل أول إصابة بسلالة جنوب أفريقيا من فيروس كورونا

سجلت الدنمارك أول إصابة بسلالة فيروس كورونا المستجد المكتشفة لأول مرة في جنوب أفريقيا المعروفة باسم "B.1.351/501Y". وأبان معهد الأمصال الوطني الدنماركي في بيان صحفي اليوم، أن الحالة اكتُشفت في جزيرة زيلاند التي تضم العاصمة الدنماركية كوبنهاجن، لمواطن عاد مؤخراً من دبي.