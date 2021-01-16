هولندا تسجل 5340 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت هولندا 5340 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية. وأشار المعهد الوطني للصحة في هولندا في بيان اليوم، إلى أن الحصيلة الإجمالية للإصابات بلغت 907291 إصابةً، فيما بلغت حصيلة الوفيات 12968 حالةً.