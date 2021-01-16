أرمينيا تسجل 263 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت أرمينيا 263 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19) و 13 حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية. وأشارت وزارة الصحة الأرمينية في بيان اليوم، إلى أن الحصيلة الإجمالية للإصابات بلغت 164,235 إصابةً، فيما بلغت حصيلة الوفيات 2987 حالةً.