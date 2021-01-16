4 إصابات جديدة بكورونا الجنوب إفريقي في إسرائيل

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية أنها سجلت 4 إصابات جديدة بكورونا الجنوب إفريقي، ليرتفع عدد الإصابات الإجمالي بهذه الطفرة في إسرائيل إلى 12 حالة. وعاد المصابون من الإمارات وبيّنت نتيجة الفحص في مطار بن غوريون أنهم مصابون بالفيروس، وتبين لاحقا أنهم مصابون بالطفرة الجنوب إفريقية، حسب الوزارة. كما أعلنت الوزارة عن تسجيل أكثر من 8 آلاف إصابة جديدة بالفيروس في غضون الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، ما يرفع عدد الإصابات النشطة إلى أكثر من 82 ألفا. وسبق أن ذكرت وزارة الصحة أن "الطفرات الجديدة المتحورة من فيروس كورونا تنتشر أسرع، ولكن من الواضح أنها لا تتسبب بمرض أكثر حدة"، بينما واصل عدد الإصابات بالطفرة البريطانية إلى قرابة 200 حالة.

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