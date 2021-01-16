المغرب تسجّل 1240 إصابة جديدة بكورونا

سجّلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية, 1240 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليصل العدد الإجمالي للمصابين فيها إلى 458865. وأشارت وزارة الصحة المغربية اليوم،إلى أنها سجلت 23 حالة وفاة بالفيروس، ليصل عدد الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 7911، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى433937.