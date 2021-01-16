الجزائر تسجل 230 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت الجزائر خلال الساعات الـ24 الماضية 230 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات فيها إلى 103611 إصابةً. وأشارت وزارة الصحة الجزائرية اليوم، إلى أنها سجلت أربع حالات وفاة بالفيروس، ليصل بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 2831 حالة وفاة، فيما تماثل للشفاء 185 مريضاً ليبلغ إجمالي حالات التعافي 70373 حالةً.