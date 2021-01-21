بايدن يفرض حجراً صحياً على الوافدين جواً إلى الولايات المتحدة

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم (الخميس)، فرض حجر صحي على جميع الوافدين جواً إلى الولايات المتحدة، مع وجوب حيازتهم نتيجة سلبية لفحص اختبار الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد قبل السفر، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقال بايدن: «إضافة إلى وضع الكمامات الواقية، سيحتاج كل من يسافر إلى الولايات المتحدة آتياً من دولة أخرى إلى إجراء اختبار صحي قبل صعوده إلى الطائرة والتزام حجر صحي فور وصوله».وكان الاختبار الصحي معمولاً به في ظل الإدارة السابقة، بينما أدرج الحجر الصحي في خانة التوصيات.

وذكر بايدن، في وقت سابق اليوم، أن العدد الإجمالي لوفيات «كوفيد 19» في بلاده سيتخطى على الأرجح نصف مليون الشهر المقبل، بما يرسم صورة قاتمة عما قال إنها ستكون معركة شرسة. ووصف في اجتماع بالبيت الأبيض عملية توزيع اللقاحات للوقاية من المرض بأنها فاشلة حتى الآن، وأضاف: «الأمور ستواصل التدهور قبل أن تبدأ في التحسن».

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

بايدن يوقع 15 مرسوما في أول يوم من ولايته

إدارة بايدن تندد بالعقوبات الصينية ضد مسؤولين في إدارة ترامب السابقة