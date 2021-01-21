إدارة بايدن تندد بالعقوبات الصينية ضد مسؤولين في إدارة ترامب السابقة

نددت إدارة الرئيس الأمريكي الجديد، جو بايدن، بالعقوبات الصينية ضد مسؤولين سابقين من إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي، في تصريح أمس الأربعاء، إن فرض بكين عقوبات على المسؤولين السابقين في إدارة ترامب "تحرك غير مثمر ومثير للسخرية"، وحثت الأمريكيين من كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري على إدانة هذه الخطوة وأعلنت الصين أمس الأربعاء، فرض عقوبات على وزير الخارجية المنتهية ولايته، مايك بومبيو، و27 من كبار المسؤولين الآخرين في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.

المصدر: رويترز