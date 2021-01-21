أول رسالة إلى دونالد ترامب بعد خروجه من البيت الأبيض

وجهت زينب سليماني، ابنة قائد فيلق القدس الإيراني الراحل قاسم سليماني، رسالة إلى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.وقالت زينب سليماني، في حسابها عبر "تويتر": "سيد ترامب، لقد قتلت والدي الجنرال الذي قاد الحرب المنتصرة ضد داعش والقاعدة، على أمل أن ينظر إليك على أنك بطل من نوع ما لكنك بدلا من ذلك مهزوم ومعزول ومكسور لا ينظر إليك كبطل، بل كشخص يعيش في خوف من الأعداء".​وكان القضاء الإيراني، قدم طلبا إلى الإنتربول لإصدار إنذار أحمر واعتقال (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب وبقية المتورطين في عملية اغتيال القائد السابق قاسم سليماني"، مؤكدا أنه "تم تحديد هوية 48 شخصا متورطا في اغتيال قاسم سليماني، بمن فيهم الرئيس الأمريكي وقادة ومسؤولون في البنتاغون وقوات في المنطقة، وتم تسليم الأسماء إلى الإنتربول".وقتل قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس القيادي في الحشد الشعبي العراقي، في 3 يناير/ كانون الثاني 2020، في غارة أمريكية استهدفت موكبهما بالقرب من مطار بغداد.

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