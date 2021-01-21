أوباما يصرح يمكن لبلدنا أن يدخل يوما جديدا

قال الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، إن اليوم كان يوما جيدا، معتبرا أن هذا كان ممكنا فقط بسبب الأمريكيين الذين صوتوا، كما لم يحدث من قبل وأعاد أوباما نشر تغريدة على "تويتر" للرئيس جو بايدن، وعلق عليها قائلا: "اليوم كان يوما جيدا"، متوجها إلى الأمريكيين بالقول: "هذا كان ممكنا فقط بسببكم، لأنكم ارتديتم الأقنعة وصوتوا كما لم يحدث من قبل". وقال أوباما لبايدن: "لقد دافعت عن ديمقراطيتنا لمدة أربع سنوات بكل ما لديك.. والآن، يمكن لبلدنا أن يدخل يوما جديدا".

المصدر: RT