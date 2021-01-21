أمير قطر يتطلع لتطوير العلاقات الودية بين قطر والولايات المتحدة إلى آفاق جديدة

كشف أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، عن تطلعاته، بعد تنصيب جو بايدن كالرئيس الـ46 للولايات المتحدة الأمريكية.وبعد أن هنأ الرئيس الأمريكي الجديد ونائبته، كامالا هاريس، عبر أمير قطر عن تمنياته لهما بالنجاح المستمر، بحسب ما جاء عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي.وتابع أنه يتطلع إلى تطوير العلاقات الودية بين قطر والولايات المتحدة إلى آفاق جديدة.

​وأدى جو بايدن اليمين رئيسا للولايات المتحدة، أمس الأربعاء، واضعا ويده على إنجيل توارثته أسرته لأكثر من قرن أمام رئيس المحكمة العليا جون روبرتس وتعهد "بالحفاظ على دستور الولايات المتحدة وحمايته".

وانتقلت الرئاسة إلى بايدن (78 عاما)، الذي أصبح أكبر الرؤساء الأمريكيين سنا في التاريخ، خلال مراسم مصغرة في واشنطن لم تشهد القدر المعتاد من الأبهة والأجواء الاحتفالية.جاء ذلك بسبب جائحة كورونا والمخاوف الأمنية بعد الهجوم الذي شنه أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب على مبنى الكونجرس (الكابيتول) في السادس من يناير/ كانون الثاني.

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