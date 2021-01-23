فرنسا تسجل 230 وفاة ونحو 24 ألف إصابة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية الفرنسية، اليوم السبت، تسجيل 230 وفاة و23924 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الماضية. ويرتفع بذلك عدد الوفيات الإجمالي بكورونا إلى 72877، والإصابات إلى 3035181. وكانت السلطات الصحية سجلت أمس الجمعة 649 وفاة و23292 إصابة بعدوى كورونا. وانخفض عدد الأشخاص الذين يعالجون من الفيروس في وحدات العناية المركزة بمقدار 16 حالة إلى 2896، وهو أول انخفاض في أسبوعين بعد أن كان عددهم يرتفع بنحو 20 شخصا يوميا منذ منتصف يناير. وكان رئيس الوزراء جان كاستيكس قال في وقت سابق من اليوم إن مليون شخص في فرنسا تلقوا لقاح كورونا منذ بدء حملة التطعيم.

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