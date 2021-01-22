فرنسا تسجل 23292 إصابة جديدة لفيروس كورونا

سجلت فرنسا 23292 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19) و 649 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.وأشارت وزارة الصحة الفرنسية في بيان إلى ارتفاع إجمالي الوفيات في البلاد لتبلغ 72647 حالةً، وهي سابع أعلى حصيلة في العالم.