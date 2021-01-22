ألمانيا تدرج 20 دولة في قائمة مناطق المستوى العالي لانتشار الإصابات بكورونا

أدرجت الحكومة الألمانية أكثر من 20 دولة بينها الولايات المتحدة في قائمة مناطق المستوى العالي لانتشار الإصابات بعدوى فيروس كورونا "كوفيد-19". وأوضح معهد "روبيرت كوخ" التابع لوزارة الصحة الألمانية، اليوم الجمعة، أن قائمة مناطق المستوى العالي لانتشار المرض، والتي تم فتحها يوم 19 يناير وتضمنت في حينه فقط مصر، أدرجت فيها 20 دولة جديدة بينها فلسطين وإسرائيل وإيران والولايات المتحدة والمكسيك وبوليفيا وكولومبيا و13 دولة أوروبية منها لاتفيا وليتوانيا وإستونيا والبرتغال وسلوفينيا والتشيك. ويتم بحق الدول الموضوعة في هذه القائمة تطبيق إجراءات مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا خاصة إجراء فحوص لرصد المرض قبل السفر إلى ألمانيا.