المغرب تسجل 1138 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجّلت المغرب خلال الـ24 ساعة الماضية 1138 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 464844 وأشارت وزارة الصحة المغربية اليوم، إلى أنها سجلت 29 حالة وفاة بالفيروس، ليصل عدد الوفيات إلى 8105، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 440652 .