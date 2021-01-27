ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" أن وحدة لتفكيك القنابل تابعة للشرطةالبريطانية وصلت إلى مصنع في ويلز ينتج لقاح "أسترا زينيكا" المضاد لفيروس كورونا، بعد أنباء عن وجود طرد مشبوه.وأفاد المصنع في وقت سابق أنه تلقى طردا مشبوها وتم إجراء فيه عملية إخلاء جزئية.وردا على سؤال حول الأحداث، قالت شرطة شمال ويلز في بيان: "نحن نتعامل حاليا مع حادث في منطقة ريكسهام الصناعية. الطرق مغلقة حاليا ونطلب من الجمهور تجنب المنطقة حتى إشعار آخر".

ونقل موقع "the mirror" البريطاني، عن مصادر أن المصنع "ووكهاردت" في ريكسهام في بريطانيا قد تلقى صباح اليوم طردا مشبوها، وقد استجابت السلطات المختصة، وبناء على مشورة الخبراء قام الموظفون بإخلاء الموقع في انتظار إجراء تحقيق كامل.

وأكد المصنع أنه لا يوجد ما يشير في هذه المرحلة إلى ما إذا كان الحادث سيعطل إنتاج اللقاحات. كما تم إخلاء المكاتب المجاورة.الجدير بالذكر أن الأسبوع الماضي كان المصنع في خطر بسبب الفيضانات في المناطق.ويمتلك مصنع ريكسهام القدرة على إنتاج حوالي 300 مليون جرعة من اللقاح سنويا.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

الشرطة البريطانية تعلن أن حادث برمينغهام ليس هجوما إرهابيًا

الشرطة البريطانية تغلق جسر وستمنستر في لندن نتيجة التعامل مع إنذار أمني داخل مستشفى في لندن