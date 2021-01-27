وزير الخارجية البريطاني يجري اتصالًا هاتفيًا بنظيره الهندي

أجرى وزير الخارجية البريطاني، دومينك راب اليوم، اتصالًا هاتفيًا بوزير الشؤون الخارجية الهندي سوبرابميام جاي شانكار. وجرى خلال الاتصال مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها، إضافة إلى بحث الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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