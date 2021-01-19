عمدة موسكو يعلن انخفاض عدد المصابين بفيروس كورونا بالمستشفيات بنسبة 18%

أكد عمدة العاصمة الروسية (موسكو) سيرجى سوبيانين، أن وضع فيروس كورونا فى موسكو أصبح إيجابيا بعد عطلة بداية العام الجديد، مشيرا إلى انخفاض عدد المصابين بالمستشفيات بنسبة 18%. وقال سوبيانين، خلال جلسة المجلس التنسيقى حول فيروس كورونا، اليوم الثلاثاء، "خلال الأسبوع الماضى وبعد بداية العام الجديد أصبح الوضع إيجابيا، حيث نرصد فى موسكو انخفاضا فى عدد المصابين، الذين تلزمهم رعاية بالمستشفيات، بنسبة 18%، وهذا عامل مهم يسمح بتخفيف شبكة الأسرة المشغولة بالمستشفيات".

وأضاف "أن حوالى 200 ألف مواطن من سكان العاصمة حصلوا على الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، ما يقرب من نصفهم أكبر من 60 عاما". وأوضح عمدة روسيا أنه تم حتى اليوم إنشاء نحو 100 مركز للتطعيم بالمستشفيات و20 مركزاً متنقلاً .. لافتا إلى أنه بالأمس فقط سجل نحو 25 ألف مواطن أسماءهم فى قوائم الحصول على اللقاح.

وكانت روسيا قد أعلنت عن تسجيل أول لقاح فى العالم ضد فيروس كورونا فى شهر أغسطس الماضي، وحتى الآن تم تسجيل لقاحين، الأول "سبوتنيك في" ويطوره مركز "جامالي" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة، والثانى أطلق عليه اسم "إيبيفاك كورونا" يطوره مركز "فيكتور" الحكومي"،وبدأت فى روسيا يوم 5 ديسمبر الماضى ، حملة التطعيم العام ضد فيروس كورونا بتوجيه من الرئيس الروسى فلاديمير بوتين.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

لقاح روسي جديد على شكل بخاخ في الأنف ضد " فيروس كورونا "