الولايات المتحدة تسجل 152 ألف إصابة بكورونا و3943 وفاة خلال 24 ساعة

أعلنت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية، اليوم الخميس، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الساعات الـ24 ساعة، بـ152 ألف إصابة، بجانب 3 آلاف و943 وفاة. ووفقا لبيانات الجامعة، في الولايات المتحدة، خلال آخر 24 الماضية، تم تسجيل 152 ألفا و478 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد، إلى أكثر من 25.5 مليون إصابة، وأكثر من 429 ألف وفاة.



وتعتبر الولايات المتحدة الدولة الأولى عالميا من حيث عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا بفارق كبير مع باقي الدول في كلا المؤشرين. وسبق أن توقع كل من رئيس البلاد الجديد، جو بايدن، ومدير المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، روبيرت ريدفيلد، أن تستمر الأوضاع الوبائية بالتدهور في فبراير المقبل.

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