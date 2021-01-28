بلينكن يؤكد أن الولايات المتحدة ستقف مع دول جنوب شرق آسيا ضد الضغط الصيني

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن بلاده تقف لجانب دول جنوب شرق آسيا بوجه الضغط الصيني وترفض مطالبتها في بحر الصين الجنوبي بما يتجاوز ما هو مسموح به بموجب القانون الدولي.وذكرت وزارة الخارجية الأميركية في بيان، أن بلينكن أدلى بهذا التصريح خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الفلبيني تيودورو لوكسين.وقالت "تعهد الوزير بلينكن بالوقوف مع المطالبين من جنوب شرق آسيا في مواجهة ضغوط جمهورية الصين الشعبية".