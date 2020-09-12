توفى 6 أشخاص في إيران اليوم السبت، بعد تلقيهم "حقن مغشوشة" ضد فيروس كورونا في محافظة طهران، وأفاد قائد الشرطة غربي المحافظة، بإلقاء القبض على متهمين باعوا 52 حقنة للضحايا بمبلغ 45 مليون تومان للحقنة الواحدة، جاء ذلك نقلا عن مصادر إعلامية قبل قليل.

وقالت متحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية للتلفزيون الرسمي اليوم السبت إن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 23029 بعد تسجيل 116 حالة جديدة ونقلت وسائل الإعلام عن المتحدثة سيما سادات لاري قولها إن العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالفيروس زاد 2139 في الساعات الأربع والعشرين الماضية ليصل إلى 399940 في إيران إحدى أكثر دول الشرق الأوسط تضررا بالجائحة.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

حرس الحدود الكوري الشمالي تلقى أوامر بإطلاق النار لحماية البلاد من كورونا

كورونا يقتل 3 من أسرة مصرية واحدة