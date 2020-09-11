كورونا يقتل 3 من أسرة مصرية واحدة

شهدت محافظة دمياط المصرية مأساة إنسانية، حيث توفي ثلاثة من أسرة واحدة بفيروس كورونا.وتوفي في مستشفى قرية كفور الغاب في دمياط ثلاثة من أسرة واحدة بعد حضور الجدة أحد الأفراح وإصابتها بالفيروس الذي انتقل لزوجها وابنها الأكبر ليتوفى الثلاثة متأثرين بإصابتهم خلال أيام معدودة.وقال الدكتور محمد الفنجري أحد أفراد العائلة المنكوبة معلقا على الحادث:"رغم شدة ما نحن فيه فالمصاب جلل ولكننا كلنا ثقة في قدرة الله ورحمته وعدله راضون بقضائه ومنذ بداية أزمة كورونا في شهر فبراير الحمد لله لم أتنصل من مسؤوليتي أمام الناس ولم أبخل بعلم ولا نصيحة".

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