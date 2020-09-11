40557 إصابة و983 وفاة جديدة بكورونا فى البرازيل

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية يوم الخميس، تسجيل 40557 إصابة جديدة بفيروس كورونا و983 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.وسجلت البرازيل أكثر من 4.2 مليون إصابة بالفيروس منذ بدء الجائحة، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات 129522، وفقا لآخر الإحصاءات.

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