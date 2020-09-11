ترامب قال أرى أشياء إيجابية تحدث مع إيران وفلسطين

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة، إنه يرى "أشياء إيجابية تحدث مع إيران وفلسطين"، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز".وجاء تصريح ترامب المقتضب بعد يوم من تأكيده خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض أنه إذا فاز بفترة رئاسية أخرى في نوفمبر، ستعود إيران والفلسطينيون إلى طاولة المفاوضات.وكان ترامب قال الخميس إن إيران ستوقع اتفاقا مع بلاده في وقت قريب جدا إذا فاز بالانتخابات، مضيفا أنه يتوقع أن الفلسطينيين سيفعلون نفس الشيء ويتوقفون عن مقاطعة إدارته.يذكر أن ترامب كان أعلن الجمعة عن "اختراق دبلوماسي" جديد بعد التوصل إلى اتفاق السلام بين البحرين وإسرائيل.

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