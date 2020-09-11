مجلسا الشورى والنواب يدعوان الحكومة للتشاور معهما في التطبيع مع إسرائيل فى البحرين

دعا مجلسا الشورى والنواب في البحرين الحكومة إلى التشاور مع السلطة التشريعية عند اتخاذ أي خطوات قادمة في سياق إقامة علاقات دبلوماسية بين إسرائيل ومملكة البحرين.جاء ذلك في بيان مشترك صدر عن المجلسين الجمعة.ورحب المجلسان بالتوصل إلى اتفاق سلام بين البحرين وإسرائيل باعتباره "خطوة تاريخية ستسهم في تعزيز الاستقرار والسلم في المنطقة.. وتأتي في سياق النهج البحريني الأصيل والتاريخ العريق في تعزيز الانفتاح والتعايش مع الجميع والتماسك المجتمعي فيها بين مختلف الأعراق والديانات".

وشدد المجلسان على أهمية تكثيف الجهود لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وتحقيق السلام العادل والشامل، وفقا لحل الدولتين، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.وأشادا بـ"الدور القيادي" لدولة الإمارات وولي عهدها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في إعلانها يوم 13 أغسطس 2020 عن إقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل.وأكدا تأييدهما لقبول مملكة البحرين دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحضور مراسم توقيع اتفاقية السلام بين الإمارات وإسرائيل في 15 سبتمبر بالبيت الأبيض، وتوقيع وزير الخارجية البحريني إعلان السلام.

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